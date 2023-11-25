Мир 25 ноября 2023, 20:22 Швейцария выделила более $110 млн на помощь Украине Президент Берсе: Швейцария передаст Украине для разминирования более $110 млн Unsplash

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Украина получит от Швейцарии более 110 миллионов долларов помощи на гуманитарное разминирование. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Швейцарии Ален Берсе. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности», — сказал Берсе.

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Швейцарские власти приняли решение направить украинской стороне дополнительный пакет на 100 миллионов швейцарских франков (113 миллионов долларов. — прим. ред.).

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с партнерами о передаче военных кораблей для конвоирования сухогрузов, которые передвигаются по Черноморскому зерновому коридору.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Соединенные Штаты намерены переложить «затраты на содержание Зеленского» на страны Европы. На этом фоне США передадут киевскому режиму восемь миллионов евро вместо четырех.