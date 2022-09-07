В Швейцарии будут наказывать за перегрев жилья выше +19 градусов: подробности | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 17:32 (обновлено: 07 сентября 2022, 18:38) Поделиться Telegram

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Viber Холодная и дорогая зима. Платежи за тепло помогут европейцам оценить последствия санкций Энергетик Гривач заявил, что зима подхлестнет протесты в Европе Фото freepik.com

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Главы европейских стран всеми силами пытаются переложить ответственность за свою недальновидную политику на простых граждан. Например, швейцарцам, которые решат согреть свои жилища сверх установленных +19 градусов, грозит тюрьма. Хотя они, в отличие от руководства страны, не придумывали и не поддерживали антироссийских санкций. Теперь лишь вопрос времени, когда люди осознают, что страдают за чужие ошибки, и потребуют смены правительств.

Швейцарцам грозит тюрьма за перегрев

Швейцария готовится к непростой зиме: власти заранее ввели ограничения на использование газового отопления. Температура в помещениях не должна будет превышать +19 градусов, а горячую воду можно будет нагревать только до +60 градусов, сообщил швейцарский новостной портал Blick.ch.

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Также под запретом будут обогреватели, сауны и бассейны. Случайным нарушителям грозит штраф в размере до 180 дневных ставок, с организаций взыщут намного больше. Умышленный обогрев помещения сверх положенной нормы грозит лишением свободы на срок до трех лет.

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При этом чиновники заверили: масштабной охоты на «энергетических грешников» не планируется. Швейцария — не полицейское государство, поэтому по домам будут проходить выборочные проверки. Особенно по тем адресам, о которых сообщат властям бдительные граждане.

Фото freepik.com

Швейцария рассматривает методы Украины

Ранее в Швейцарии уже рассматривали возможность экономить энергию за счет отключения электричества. Некоторые регионы предлагали обесточивать на четыре-восемь часов в день.

По словам главы Федерального управления по энергетике Бенуа Реваз, власти страны уже несколько месяцев обсуждают, как пережить наступающую зиму. Ведь очевидно, что Европа находится в эпицентре первого глобального энергетического кризиса.

Метод экономии путем отключения электричества не нов: его широко использовали на Украине в 90-х годах прошлого века. Местные власти объясняли так называемые «веерные отключения» нехваткой мощности электростанций. Однако после очередной смены правительства обесточивать украинские города и села прекратили.

Фото freepik.com

Потребители почувствуют зиму острее

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с «360» напомнил, что у Швейцарии нет своего газа. Его получают с территории Франции или Германии, но происхождение может быть разным, в том числе российским.

Что касается электроэнергии, то ее вырабатывают атомные и гидроэлектростанции страны, около 8% дают ТЭЦ из импортируемой нефти. Ранее Швейцария заявила о возможности компенсировать зимний энергетический кризис за счет резервных электростанций.

«Кризис еще не в полной мере перекочевал в платежки бытовых потребителей. Они, конечно, косвенно его чувствуют, потому что цены для промышленности уже давно выросли и, соответственно, есть общий инфляционный фон», — сказал Гривач.

Европейские министры рискуют своими креслами

Собеседник издания отметил, что волну роста цен люди острее всего ощутят к середине осени, когда включится отопление и будет расти спрос. Кроме того, во многих странах, как, например, в Германии, вводятся дополнительные налоги и сборы. Они не слишком велики, но тем не менее заметны.

«С учетом воздействия нынешней ситуации на тарифы, когда придет время их пересматривать (а это происходит примерно раз-два в год), наверняка будет усиление протестных настроений», — сказал Гривач.

По его словам, не стоит ожидать, что ближе к зиме страны ЕС и примкнувшие к ним государства одумаются и начнут смягчать санкции, которые наложили на Россию. Другой вопрос — смогут ли в этих условиях их лидеры удержаться у власти.

Между тем кресла под правительствами Великобритании и Европы уже начинает раскачивать волна гражданского недовольства. Люди возмущены непомерными счетами за отопление, воду, топливо, остановкой производств и ростом безработицы.

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