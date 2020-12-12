Швейцария ввела санкции против Лукашенко и его окружения

Внесенным в санкционный список запрещен въезд и транзит в Швейцарию. Если у них есть какие-либо активы на территории страны, то их немедленно заморозят.

Ограничения ввели против лиц, предположительно ответственны за применение насилия и произвольные аресты после президентских выборов в Белоруссии.

В санкционный список кроме Александра Лукашенко попал его сын и советник по национальной безопасности Виктор. Также фигурантами стали глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергиенко, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич и другие высокопоставленные лица.

Швейцария вслед за ЕС включила в заключение о санкциях запрет на поставку оружия в Белоруссию, которое можно использовать против гражданского населения. Совет Швейцарии заявил, что его беспокоит напряженная ситуация в республике и призвал наладить диалог между властями страны и гражданами.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов. По данным ЦИК страны, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчетов сторонники кандидата от оппозиции вышли на улицы. Митинги переросли в беспорядки, в которых пострадали как сами участники несанкционированных акций, так и сотрудники правоохранительных органов.