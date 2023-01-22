22 января 2023, 19:55
Швейцария указала на незаконность передачи замороженных активов России Украине
Минэкономики Швейцарии назвало незаконной передачу Украине российских активов
Передача Украине российских замороженных активов стала бы нарушением права на собственность, гарантированного конституцией. Об этом министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан сообщила в интервью изданию Matin Dimanche.
«В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется конституцией. Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — отметила она.
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Пармелан напомнила о статусе Швейцарии как правового государства, которое обязано соблюдать конституцию и действующие законы.
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Власти США готовятся передать часть конфискованных активов России в пользу Украины. Руководитель рабочей группы американского Минюста по поиску и аресту подпадающих под санкции российских средств Эндрю Адамс назвал это новым витком развития событий в области ареста российских средств.
Ранее стало известно, что власти Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов долларов после объявления спецоперации. В список попали яхты, машины, акции и недвижимость. Соответствующие решения принимало управление по взысканию долгов.
США
Россия
Швейцария
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