Мир 22 января 2023, 19:55 Швейцария указала на незаконность передачи замороженных активов России Украине Минэкономики Швейцарии назвало незаконной передачу Украине российских активов Unsplash

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Передача Украине российских замороженных активов стала бы нарушением права на собственность, гарантированного конституцией. Об этом министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан сообщила в интервью изданию Matin Dimanche.

«В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется конституцией. Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — отметила она.

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Пармелан напомнила о статусе Швейцарии как правового государства, которое обязано соблюдать конституцию и действующие законы.

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Власти США готовятся передать часть конфискованных активов России в пользу Украины. Руководитель рабочей группы американского Минюста по поиску и аресту подпадающих под санкции российских средств Эндрю Адамс назвал это новым витком развития событий в области ареста российских средств.

Ранее стало известно, что власти Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов долларов после объявления спецоперации. В список попали яхты, машины, акции и недвижимость. Соответствующие решения принимало управление по взысканию долгов.