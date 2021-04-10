Швейцария сообщила о смерти 55 пенсионеров после прививки от коронавируса

В Швейцарии 55 человек скончались после вакцинации от коронавируса. Средний возраст умерших составлял 84 года, сообщил швейцарский надзорный орган за оборотом лекарств Swissmedic.

В сообщении говорится, что смерть наступила в разное время после вакцинации. У большинства пациентов были серьезные заболевания. Доказательств того, что к смерти привела вакцина, регулятор не обнаружил.

Всего Swissmedic проанализировал более 1,1 тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации. Половина из них (577) касалась вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Вторая половина жалоб (580) — препарата компании Moderna. В оставшихся 17 случаях препарат не указали.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало проверку сообщений об образовании тромбов после введения вакцины от Johnson & Johnson. До этого подобные проблемы появлялись у препарата компании AstraZeneca. Из-за смертей от тромбоза власти некоторых стран решили не ставить эту вакцину пожилым.