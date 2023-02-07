Эксклюзив 07 февраля 2023, 14:28 Швейцария сможет перепродавать оружие, если откажется от нейтрального статуса — профессор дипломатии Профессор дипломатии Винокуров: на Швейцарию надавили ради отказа от нейтрального статуса rawpixel

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Западные страны давят на Швейцарию, пытаясь вынудить отказаться от нейтрального статуса и начать поставлять оружие на Украину. Если это случится, то она станет перепродавать продукцию других стран, рассказал «360» профессор кафедры дипломатии и консульской службы дипломатический академии МИД России Владимир Винокуров.

В данном случае, по его словам, на Швейцарию, как и на Сербию, давят 50 стран — спонсоров украинского конфликта. Швейцария объявила о нейтральном статусе вслух сравнительно давно. Он помогает ей активно участвовать в международных отношениях, например, представлять интересы России в Грузии и наоборот.

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«Поэтому швейцарцы встали перед таким жестким выбором — или оставить в силе положение нейтрального статуса, что дает ей много выгод в позиции, роли и месте этой страны в системе международных отношений, или пойти на уступки этому мощному давлению», — сказал Владимир Винокуров.

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После того как Швейцария отклонила запрос Германии и Дании на реэкспорт оружия, заговорили об эмбарго на отправку оружия и Украине, и России, чтобы постараться сохранить нейтральный подход. Но теперь, предупредил профессор, в истеблишменте страны обсуждают разные варианты.

«Есть разные подходы. Все дело идет к тому, что все-таки Швейцарию додавят», — сказал он.

Однако сама по себе эта страна не окажет Украине значительную помощь, как поставщик оружия и участник военно-технического сотрудничества Швейцария не стоит в списке наиболее известных стран того же Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

«Но Швейцария может закупать как нейтральная страна и продавать. Такой канал откроется, если парламент окончательно проголосует за отход», — предупредил он.

Законодатели Швейцарии разошлись во мнении относительно военной помощи Украине, написало агентство Reuters. Лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарт предложил отправлять оружие в страны со схожими демократическими ценностями.