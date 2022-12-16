Мир 16 декабря 2022, 19:28 Швейцария решила присоединиться к новым антироссийским санкциям Евросоюза Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС РИА «Новости»

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Швейцария поддержала новые антироссийские санкции Евросоюза и одобрила аналогичные меры. Об этом сообщил Федеральный совет страны.

«Правительство приняло дополнительные санкции против России в соответствии с последними мерами Европейского союза. Меры вступили в силу с 18:00 16 декабря», — говорится в сообщении.

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Причина введения санкций прежняя — специальная военная операция РФ на Украине.

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В правительстве напомнили, что Швейцария в начале декабря подобно Евросоюзу ввела потолок цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты. А сегодня власти решили, что теперь решения ценовых ограничений цен на нефть из РФ будут «полностью эквивалентны мерам ЕС».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах уже на этой неделе, напомнили в «Царьграде». Ранее источники газеты «Ведомости» предположили, что среди мер будет отказ России от контрактов на поставки нефти, если конечным покупателем будет страна, поддержавшая ограничения.