Мир 21 декабря 2022, 20:21 Швейцария расширила список санкций против России и Ирана Федеральный совет Швейцарии расширил список санкций против России и Ирана Unsplash

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Швейцария присоединилась к введенным против России и Ирана санкциям Евросоюза. О расширении списка ограничительных мер сообщил Федеральный совет страны.

В швейцарском правительстве напомнили, что 12 декабря ЕС объявил санкции против Ирана. Под ограничения подпали четыре физических лица и столько же предприятий.

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Девятый пакет антироссийских санкций ввели 16 декабря. В перечень включили 141 физическое лицо, а также 49 организаций и предприятий. Швейцария пополнила свои санкционные списки в соответствии с документами Евросоюза.

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«[Министерство экономики страны] расширило список санкций, направленных против России, и переняло одобренные ЕС ограничения в свете поставок иранских беспилотников России», — отметил Федеральный совет.

Швейцария не входит в Евросоюз и имеет нейтральный статус. Несмотря на это, власти страны ориентируются на политику ЕС, касающуюся антироссийских санкций.

В марте правительство России составило список недружественных стран, куда включило Швейцарскую Конфедерацию. Как ранее отметил президент России Владимир Путин, стране удается противостоять санкциям Запада.