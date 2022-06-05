Швейцария признала беспомощность западных санкций перед Россией

Санкции западных стран, введенные в отношении России после начала спецоперации, не достигли поставленной цели. Об этом заявил в интервью газете Blick министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

Он также добавил, что на вопрос об эффективности санкций в целом «ответить трудно». Если Россия стала экспортировать меньше нефти на Запад, но при этом продает ее другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат мало изменился.

Что касается роста цен на продовольствие в мире, то в этом отношении Швейцарии опасаться нечего, отметил Пармелен, поскольку страна не осуществляет крупных закупок у России и Украины. В то же время, удорожание продуктов в мире может дестабилизировать регионы Северной Африки и Ближнего Востока, что приведет, по мнению министра, к новым конфликтам и новым волнам беженцев.

«Отсутствие глобальной безопасности касается всех нас», — резюмировал Пармелен.

Швейцария, несмотря на формально нейтральный статус, поддержала санкции Евросоюза в отношении России. В этой связи страна попала в список недружественных государств, утвержденный Россией 7 марта.

Ранее сообщалось, что Швейцария наложила вето на попытку Дании отправить бронетехнику Украине.