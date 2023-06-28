Мир 28 июня 2023, 15:10 Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России Unsplash

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Правительство Швейцарии сообщило о присоединении страны к 11-му пакету санкций, введенных против России Евросоюзом. Заявление опубликовало правительство, написал ТАСС.

Федеральный совет страны проинформировали о расширении антироссийского санкционного списка. Изменения вступят в силу 28 июня в 19:00 по московскому времени.

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«Таким образом, Швейцария вводит санкции против новых физических и юридических лиц, решение о которых было принято Евросоюзом 23 июня в рамках 11-го пакета санкций», — указано в заявлении.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении пяти человек, которые якобы несут ответственность за «дестабилизацию Молдавии». До этого спецслужба Швейцарии обвинила Россию в «отправке разведчиков» в Европу.

Ранее Швейцария отклонила заявку на продажу почти сотни танков Leopard Украине через Германию. Федеральный совет страны заключил, что подобная сделка противоречит Закону о военной технике, а также приводит к отходу государства «от политики нейтралитета».