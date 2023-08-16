Мир 16 августа 2023, 17:34 Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций Власти Швейцарии присоединились к 11-му пакету санкций ЕС против России Unsplash

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Власти Швейцарии присоединились к очередному, уже 11-му по счету, антироссийскому санкционному пакету. В частности, страна расширила список подпадающих под запрет на экспорт электронных компонентов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Федерального совета страны.

Совет решил с 16 августа возобновить и другие меры 11-го пакета ограничений Евросоюза, которые имеют отношение к Швейцарии.

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Речь идет о запрете для 87 компаний экспортировать товары двойного назначения и товары, которые могут способствовать укреплению военно-технической отрасли России. Ограничение на экспорт распространяется в том числе и на организации из третьих стран, которые поставляли товары такой категории в РФ.

Также в список товаров, которые запрещается экспортировать, включили электронные компоненты и прекурсоры химоружия. Запрещена отныне и продажа в России прав интеллектуальной собственности или коммерческой тайны, относящихся к определенной продукции, которую не могут поставлять в Россию.

Распространили запрет на транзит через РФ на реактивное топливо и топливные присадки, а также товары, которые можно использовать в космической и авиапромышленности.