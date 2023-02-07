Мир 07 февраля 2023, 09:57 Швейцария приблизилась к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину — СМИ Reuters: Швейцария готова отказаться от нейтрального статуса в вопросе поставок на Украину Сайт президента Украины / РИА «Новости»

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Из-за давления других стран Швейцария почти готова отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарт, чьи слова привело СМИ, заявил, что Швейцария «хочет быть нейтральной», но все-таки остается «частью западного мира». Буркарт предложил правительству разрешить отправку оружия в страны «с аналогичными демократическими ценностями».

«У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, а это не является нейтральной позицией», — заметил политик.

Агентство указало, что зарубежные страны стали давить на Швейцарию после того, как она отклонила запрос ФРГ и Дании на отправку швейцарских боевых машин пехоты и снарядов для БМП на Украину.

Комитет по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии уже одобрил предложение по реэкспорту вооружений для ВСУ. Опрос, проведенный НИИ изучения общественного мнения Sotomo, показал, что 55% швейцарцев поддерживают эту инициативу.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, официально статус закрепили в 1907 году. Нейтральный статус заключается в том, что страна не может отправлять оружие участникам боевых действий.