Мир 22 августа 2023, 10:48 Швейцария потеряла свой нейтралитет из-за антироссийской политики Захарова: Швейцария перестала быть нейтральной страной Unsplash

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Швейцария перестала придерживаться нейтралитета. Присоединение страны к новым антироссийским санкциям подтвердило этот факт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на официальном сайте.

«Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в „санкционной войне“ коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО», — отметила Захарова.

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Она добавила, что Россия не в первый раз столкнулась с подобной позицией Швейцарии. Страна уже ограничивала въезд дипломатов на свою территорию на различные мероприятия.

Конфедерация лишила себя значительного внешнеполитического преимущества, «еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии», заключила Захарова.

Ранее политолог Алексей Ярошенко отмечал, что вступление Конфедерации в НАТО лишит страну безопасности. Швейцарии, которая не не вошла ни в ЕС, придется включиться в новую систему.