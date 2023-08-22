22 августа 2023, 10:48
Швейцария потеряла свой нейтралитет из-за антироссийской политики
Захарова: Швейцария перестала быть нейтральной страной
Швейцария перестала придерживаться нейтралитета. Присоединение страны к новым антироссийским санкциям подтвердило этот факт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на официальном сайте.
«Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в „санкционной войне“ коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО», — отметила Захарова.
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Она добавила, что Россия не в первый раз столкнулась с подобной позицией Швейцарии. Страна уже ограничивала въезд дипломатов на свою территорию на различные мероприятия.
Конфедерация лишила себя значительного внешнеполитического преимущества, «еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии», заключила Захарова.
Ранее политолог Алексей Ярошенко отмечал, что вступление Конфедерации в НАТО лишит страну безопасности. Швейцарии, которая не не вошла ни в ЕС, придется включиться в новую систему.
Мария Захарова
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