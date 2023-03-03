Мир 03 марта 2023, 13:29 Швейцария получила заявку Германии о покупке танков Leopard 2 РИА «Новости»: в Швейцарии подтвердили, что Германия попросила продать ей Leopard 2 Википедия

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Власти Швейцарии получили заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь Федерального департамента обороны страны Лоренц Фришкнехт. Он уточнил, что эти боевые машины не будут направлять на Украину.

По словам Фришкнехта, танки, о которых идет речь, будут хранить в Германии или у партнеров по НАТО и ЕС.

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«[Это необходимо,] чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся после передачи танков Leopard 2 [ВСУ], а также улучшить общее снабжение запасными частями», — пояснил собеседник агентства.

Фришкнехт добавил что для продажи части боевых танков необходимо предварительно официально снять их с вооружения. Для этого нужно решение парламента. Пока его еще не приняли, продолжаются дискуссии.

«Нельзя предвидеть возможное решение парламента», — подчеркнул он.

Ранее ряд СМИ распространил данные о том, что ФРГ попросила Швейцарию продать часть из 96 танков Leopard 2, которые состоят на резерве армии страны. При этом в Германии заверили, что не будут направлять их на Украину.