Мир 29 марта 2023, 21:23 Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций против России Pixabay

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Швейцария полностью присоединилась к очередному пакету санкций против России, но с исключениями в адрес медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO).

В 10-й пакет санкций ЕС в числе прочих попали международная медиагруппа «Россия сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский.

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«Федеральный совет 29 марта 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России, таким образом продолжив те, которые недавно были приняты Европейским союзом (ЕС) в рамках 10-го пакета санкций», — говорится в документе.

Пресс-служба компании позже уточнила, что санкции против RT были введены частично, они касались запрета на рекламу, правовые отношения еще возможны.

«Мы не присоединяемся к запретам на трансляцию [против СМИ]», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что швейцарские власти подтвердили запрет на реэкспорт своего вооружения. Помогать Украине придется за счет других доноров.