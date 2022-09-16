Швейцария полностью приостановила упрощенную выдачу виз для россиян | 360°

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Швейцария полностью приостановила упрощенную выдачу виз для россиян

Власти Швейцарии приняли решение приостановить упрощенную выдачу виз для россиян

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Правительство Швейцарии решило приостановить действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Это означает, что для граждан РФ снова будет применяться обычная визовая процедура, сообщило РИА «Новости».

Решение об этом Федеральный совет Швейцарии принял на заседании 16 сентября. Таким образом, власти этой страны поддержали решение Евросоюза, чтобы «способствовать единой визовой политике во всей Европе».

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ЕС с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с РФ. Документ действовал с 2007 года. Для россиян получение виз станет более дорогим и долгим. Стоимость сбора составит 80 евро, к тому же потребуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса тоже вырастет.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее заявил, что Евросоюз стал неблагоприятным направлением для туризма. Он посоветовал выбирать для путешествий другие страны или отдыхать внутри России.

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