Мир 01 февраля 2023, 16:24 Швейцария пересмотрит отношения с Россией Правительство Швейцарии объявило о намерении пересмотреть отношения с Россией Unsplash

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Власти Швейцарии в ближайшем времени определят для себя новую внешнеполитическую стратегию, в которой пересмотрят отношения с Россией. Заявление МИД европейской страны опубликовали на официальном сайте ее правительства.

«Мы пересмотрим свои отношения с Россией и внесем необходимые изменения в следующий документ о внешнеполитической политике. Отказ России держать мандат державы — покровительницы интересов Украины является свидетельством того, что в настоящее время продвижение мира зашло в тяжелую обстановку», — отметили в документе.

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Правительство в докладе несколько раз осудило специальную операцию на Украине и напомнило, что Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России.

«Мы проявили общую солидарность перед страданиями, выпавшими на украинский народ. При этом Швейцария продолжит придерживаться нейтралитета и общепринятых норм международного права», — добавили в заявлении.

Ранее власти Швейцарии заявили о незаконности передачи Украине замороженных российских активов.