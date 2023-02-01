01 февраля 2023, 16:24
Швейцария пересмотрит отношения с Россией
Правительство Швейцарии объявило о намерении пересмотреть отношения с Россией
Власти Швейцарии в ближайшем времени определят для себя новую внешнеполитическую стратегию, в которой пересмотрят отношения с Россией. Заявление МИД европейской страны опубликовали на официальном сайте ее правительства.
«Мы пересмотрим свои отношения с Россией и внесем необходимые изменения в следующий документ о внешнеполитической политике. Отказ России держать мандат державы — покровительницы интересов Украины является свидетельством того, что в настоящее время продвижение мира зашло в тяжелую обстановку», — отметили в документе.
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Правительство в докладе несколько раз осудило специальную операцию на Украине и напомнило, что Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России.
«Мы проявили общую солидарность перед страданиями, выпавшими на украинский народ. При этом Швейцария продолжит придерживаться нейтралитета и общепринятых норм международного права», — добавили в заявлении.
Ранее власти Швейцарии заявили о незаконности передачи Украине замороженных российских активов.
Россия
Швейцария
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