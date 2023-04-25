Мир 25 апреля 2023, 06:17 Швейцария ответила на предложение России перенести штаб-квартиру ООН МИД Швейцарии не поддержал идею МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву Unsplash

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Прежде чем переносить штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, следует изучить эффективность такой реформы. Действующая многосторонняя система организации работает исправно, сказала РБК представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.

«[Швейцария] поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби», — сказала она.

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В этих городах расположены подразделения ООН, и такой формат позволяет ей функционировать. Паола Черезетти сказала, что прежде чем обсуждать изменение структуры, нужно изучить последствия и пользу от этих действий.

Она прокомментировала идею директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева перенести штаб-квартиру организации в Женеву или Вену. После того, как российским журналистам отказали в визах США на заседание Совбеза ООН, он сказал, что предпочтительней перенести штаб-квартиру в более нейтральную страну. В Швейцарии уже базируется Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Австрии — ЮНИДО, МАГАТЭ и другие международные организации.