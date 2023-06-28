Мир 28 июня 2023, 14:22 Швейцария отклонила заявку на продажу почти сотни танков Leopard Украине Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard 1 A5 Украине Публичное достояние

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Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию. Заявление опубликовали на сайте Федерального совета страны.

«Федеральный совет отклонил запрос Ruag AG относительно экспорта 96 танков Leopard 1 A5, предназначенных для Украины, поскольку это не соответствует действующему законодательству», — указано на сайте.

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Совет отдал приоритет обязательствам Швейцарии как нейтральной страны. Правительство подчеркнуло, что такая сделка противоречит Закону о военной технике, а также привела бы к отходу государства «от политики нейтралитета».

Накануне, 27 апреля, Ruag AG подала в SECO экспортный запрос на перепродажу 96 подержанных и неработающих танков Leopard 1 A5. Они бы потребовали ремонта в Германии перед реэкспортом на Украину.

Leopard 1A5 — немецкий основной боевой танк. Его модернизированные варианты также состоят на вооружении ВС ФРГ.