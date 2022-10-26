Швейцария отказалась поставлять амуницию украинским боевикам | 360°

Мир 26 октября 2022, 15:52 Швейцария отказалась поставлять амуницию украинским боевикам Власти Швейцарии отклонили просьбы о поставке шлемов и бронежилетов украинской армии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Швейцария отклонила просьбы украинской армии о поставках шлемов и бронежилетов солдатам. Об этом сказано в опубликованном отчете о нейтралитете страны Федерального совета на сайте ведомства.

«Бронежилеты и шлемы — это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии", напомнили в документе.

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В отчете указали, что Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии, уточнило РИА «Новости».

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Власти отметили, что просьбы украинской стороны на отправку гуманитарной помощи не вызвали проблем. Заявки одобрили в частности по предоставлению лекарств, семейных палаток, спальных мешков и шерстяных одеял.

Швейцария впервые с 1993 года обнародовала такой отчет, так как с начала спецоперации на Украине власти страны столкнулись с критикой и непониманием проводимой ими политикой нейтралитета.

В документе говорится, что Федеральный совет страны продолжит анализировать влияние украинского конфликта на международные отношения и рассмотрит ситуацию в рамках внешнеполитической стратегии с учетом своего нейтралитета.

Власти добавили, что для мировой политики важно, чтобы швейцарская дипломатия показала преимущества нейтралитета и свой вклад в международный порядок.

Накануне обозреватель National Review Бобби Миллер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять поддержку Запада из-за критики Израиля, сообщил RT.