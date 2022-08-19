Швейцария отказалась от права самостоятельно вводить санкции

Власти Швейцарии не смогут в единоличном порядке накладывать санкции на лиц, которые обвиняются в нарушении международного права. Соответствующее решение единогласным решением вынесли члены комиссии по политике безопасности государственного совета, сообщила пресс-служба сената.

«Принятая ныне политика санкций показала свою эффективность. Раньше Швейцария никогда не принимала решений о вводе самостоятельных санкций, однако часто участвовала в процессе при большом международном одобрении», — заявили в сенате.

Сенаторы подчеркнули, что практика автономных санкций является нежелательной и носит исключительно символический эффект. При этом они считают, что в будущем Швейцария испытает внешнее давление в вопросе наложения санкций на физических или юридических лиц.

Ранее власти Швейцарии поддержали седьмой пакет антироссийских санкций ЕС, присоединившись к эмбарго на поставки золота и заморозке активов Сбербанка.

Депутат швейцарского парламента Селин Амодрю заявлял, что страна потеряла нейтралитет после присоединения к санкциям против России.