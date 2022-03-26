Швейцария отказалась останавливать вещание RT и Sputnik

Швейцария отказалась присоединяться к Евросоюзу и останавливать трансляции российских телеканала RT и радио Sputnik. Решение опубликовано на сайте Федерального совета.

Как полагают в Берне, «вредные заявления», которые делают СМИ, используемые российскими властями для пропаганды, лучше всего опровергать фактами, а не препятствовать их распространению.

Руководство RT отреагировало на решение Швейцарии. Замглавного редактора Анна Белкина заявила, что они приветствуют страны, где все еще есть место для свободы СМИ.

«К сожалению, заявление Швейцарии носит больше декларативный характер, так как решением ЕС вещательные и цифровые платформы были лишены технической возможности транслировать RT в десятках стран Европы, включая Швейцарию», — сказала Белкина в интервью РБК.

Ранее Google заблокировал в Европе все YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik.

Санкции ЕС были объявлены после того, как 24 февраля началась специальная операция России на Украине. Президент Владимир Путин говорил, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. Как заявляли в Минобороны России, российские военные наносят высокоточные удары только по украинским военным объектам, мирным жителям ничего не угрожает.