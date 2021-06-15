Швейцария ограничила полеты перед встречей Путина и Байдена

Швейцария ограничила использование воздушного пространства в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня. Об этом в Минобороны Швейцарии сообщили ТАСС.

Меры безопасности с ограничениями на полеты уже вступили в силу. Они будут действовать до 17 июня.

ВВС Швейцарии будут выполнять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение. Под особый контроль возьмут небо женевского квартала с условным центром над площадью Наций в районе местной штаб-квартиры ООН. При этом ограничения не затронут коммерческие рейсы в аэропорту Женевы.

Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства Франции. Женевские власти ранее также приняли решение о закрытии неба для беспилотников перед подготовкой к саммиту России и США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил подробности о грядущей встрече Путина и Байдена. Он рассказал, что переговоры лидеров России и США будут состоять из трех частей. Саммит будет проходить в вилле Ла Гранж.