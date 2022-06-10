Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций

Власти Швейцарии одобрили шестой пакет санкционных ограничений против России и Белоруссии, принятый ранее Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«Федеральный совет 10 июня принял решение о введении новых санкций ЕС против России и Белоруссии», — говорится в заявлении.

Помимо этого, Швейцария утвердила санкции в отношении еще более чем 100 российских и белорусских физических и юридических лиц.

Также власти этой страны одобрили исключение четырех российских и белорусских банков, в том числе Сбербанка, из службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял шестой пакет антироссийских санкций, назвав его попыткой устроить пожар в мировой экономике.