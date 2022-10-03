Швейцария не поддержала передачу Украине замороженных активов России | 360°

Мир 03 октября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Швейцария не поддержала передачу Украине замороженных активов России Минэкономики Швейцарии: страна не поддержала идею Зеленского о передаче активов РФ Украине unsplash

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Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных активов России. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь швейцарского министерства экономики Фабиан Майенфиш.

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — сказал он.

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Ранее президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренному режиму, раскритиковали читатели британского издания Daily Mail. Его обвинили в стремлении полностью разрушить страну и предложили стереть украинского лидера с лица земли.

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