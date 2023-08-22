22 августа 2023, 08:38
Швейцария начнет расследование из-за попытки продажи танков Leopard
МО Швейцарии проведет расследование из-за планов RUAG поставить ВСУ 96 танков
Минобороны Швейцарии проведет расследование сделки государственного производителя оружия Ruag по продаже 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall. Об этом сказано на сайте Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS).
В 2016 году бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1. Они были приобретены как коммерческий товар и как техника для поставки запасных частей.
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«В начале 2023 года компания Rheinmetall обратилась в RUAG MRO с просьбой купить боевые танки, хранящиеся в Италии. Rheinmetall тогда открыто заявляла, что эти танки будут доставлены в Украину», — передали в организации.
Технику должны были оправить после обслуживания в Германии, но компании заключили договор, согласно которому поставка будет возможной лишь с разрешения компетентных органов, писал RT.
Однако после специалисты выявили несоответствия в сделке, том числе вопросы вызвало сотрудничество RUAG MRO с Конфедерацией в качестве собственника. Эксперты детально изучат все обстоятельства покупки боевых машин в 2016, а также выяснят, как совет директоров выполняет свои обязанности.
Российские бойцы активно уничтожают танки Leopard в зоне спецоперации. Три единицы потеряли ВСУ за сутки на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Помимо Leopard противник лишился живой силы и другой техники.
Ранее члены экипажа танка «Алеша», которые ранее ликвидировали бронеколонну ВСУ, передали привет производителям танков Leopard. В скором времени на Украину прибудут танки Abrams, для которых знакомство с силами ВС России также не пройдет бесследно.
Швейцария
Танки
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