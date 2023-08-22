Мир 22 августа 2023, 08:38 Швейцария начнет расследование из-за попытки продажи танков Leopard МО Швейцарии проведет расследование из-за планов RUAG поставить ВСУ 96 танков Freepik

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Минобороны Швейцарии проведет расследование сделки государственного производителя оружия Ruag по продаже 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall. Об этом сказано на сайте Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS).

В 2016 году бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1. Они были приобретены как коммерческий товар и как техника для поставки запасных частей.

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«В начале 2023 года компания Rheinmetall обратилась в RUAG MRO с просьбой купить боевые танки, хранящиеся в Италии. Rheinmetall тогда открыто заявляла, что эти танки будут доставлены в Украину», — передали в организации.

Технику должны были оправить после обслуживания в Германии, но компании заключили договор, согласно которому поставка будет возможной лишь с разрешения компетентных органов, писал RT.

Однако после специалисты выявили несоответствия в сделке, том числе вопросы вызвало сотрудничество RUAG MRO с Конфедерацией в качестве собственника. Эксперты детально изучат все обстоятельства покупки боевых машин в 2016, а также выяснят, как совет директоров выполняет свои обязанности.

Российские бойцы активно уничтожают танки Leopard в зоне спецоперации. Три единицы потеряли ВСУ за сутки на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Помимо Leopard противник лишился живой силы и другой техники.

Ранее члены экипажа танка «Алеша», которые ранее ликвидировали бронеколонну ВСУ, передали привет производителям танков Leopard. В скором времени на Украину прибудут танки Abrams, для которых знакомство с силами ВС России также не пройдет бесследно.