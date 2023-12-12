Мир 12 декабря 2023, 11:09 Швейцария начала вводить комиссии на заблокированные российские активы «Ведомости»: швейцарские банки ввели комиссии на замороженные активы россиян Unsplash

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Крупные швейцарские банки стали брать плату за обслуживание замороженных российских счетов на несколько лет вперед, а также ввели комиссию на них. Об этом сообщили «Ведомости».

«Идея такая, что есть счет, его надо обслуживать, не важно, что человек не может воспользоваться услугой, по факту она все равно оказывается», — заявил источник издания.

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По словам партнера BKHK Law Firm Романа Хаминского, швейцарские финансовые организации пошли на такой шаг, чтобы минимизировать риски. Он отметил, что заморозка активов может продлиться много лет, поэтому банки не хотят обслуживать счета бесплатно.

Комиссии в таких случаях вводятся для клиентов, с которыми швейцарские организации стремятся разорвать отношения, но не могут этого сделать по ряду причин, добавил сооснователь финтех-компании Skyfort Сергей Ишков.

Ранее совет директоров Центробанка определил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Россияне смогут передать их нерезидентам и получить за это деньги со счетов типа «С». Торги запустят после утверждения условий и правил их проведения.