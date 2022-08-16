Швейцария лишит выплат богатых беженцев с Украины

Более 62 тысяч беженцев с Украины получили в Швейцарии защитный статус, который обеспечивал им возможность нахождения в стране, право на медицинскую помощь и социальные выплаты. Но после того как выяснилось, что в страну приехали не только бедные, но и достаточно обеспеченные украинцы, власти пересмотрели право на получение выплат. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил генеральный секретарь Конференции кантональных руководителей и директоров по социальным вопросам (CDAS) при Минэкономики Швейцарии Габи Селлези.

Он пояснил, что теперь при назначении социальных выплат для беженцев с Украины власти станут учитывать банковские активы, недвижимость, ювелирные изделия и автомобили, которые находятся в их собственности.

Такую оценку проходят все приезжающие в Швейцарию беженцы, но для украинцев сделали исключение, так как их визит предусматривал временный характер.

«Даже состоятельные украинцы до сих пор могли получать социальную помощь. Но это вызывало все большее недовольство. Мы заметили, что общественность подвергла некоторой критике разницу в обращении между лицами, допущенными на временной основе, и лицами, подлежащими защите», — заявил Селлези.

Представитель правительства Швейцарии отметил, что теперь в учет доходов беженцев также войдут средства, которые они снимают со своих банковских счетов. Их также включат в список доходов и учтут при назначении пособий.

Власти Швейцарии выделили из бюджета страны на 2023 год 1,7 миллиарда франков (1,8 миллиарда долларов) на прием и помощь украинских беженцев.