Швейцария, Германия и Франция эвакуируют своих граждан из Афганистана

Швейцария готовит экстренную эвакуацию своего дипломатического персонала из Афганистана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом сообщила пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги агентству РИА «Новости».

«Из-за развития ситуации и ухудшения ситуации с безопасностью в Кабуле „Офис по сотрудничеству“ был временно закрыт. Для безопасности швейцарских сотрудников и местного персонала ведутся подготовительные работы по эвакуации», — сообщила Рагги.

Пока страна не расскрывает всей информации об операции из соображений безопасности.

Франция также сообщила, что в ближайшее время переправит два военных транспортных самолета в ОАЭ для эвакуации французских граждан из Афганистана. Об этом сообщили в минобороны республики.

Германия начнет эвакуацию сотрудников своего посольства самолетами Бундесвера вечером в воскресенье и продолжит в понедельник, заявил глава МИД Германии Хейко Маас.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить свои войска. В воскресенье, 15 августа стало известно, что движение «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) захватило крупнейщие города страны, включая столицу. Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.