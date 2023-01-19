Мир 19 января 2023, 15:14 Швейцария допустила использование активов России для восстановления Украины Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил передачу активов России для восстановления Украины Unsplash

Читать 360tv в

Швейцария может передать Украине замороженные российские активы на восстановление инфраструктуры, однако на данный момент правовой основы для этих действий нет. Об этом на брифинге сообщил МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, написал ТАСС.

«Наши принципы таковы, что агрессор обязан возместить весь причиненный ущерб. Однако нужно подойти к этому вопросу с правовой точки зрения. Пока что у нас нет никакой законодательной базы для конфискации замороженных активов», — сказал Кассис.

Реклама

После начала специальной операции России на Украине ряд западных стран заморозили активы России в виде вкладов и недвижимости.

Реклама

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в декабре сообщал, что Евросоюз начал разработку нормативной базы для конфискации российских активов с последующей их передачей на восстановление Украины.

Немецкие СМИ писали, что основным инициатором в ЕС в вопросе заморозки российских активов являлся бывший премьер Болгарии Кирилл Петков.