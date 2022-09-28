Паскаль Наджади заявил, что Швейцарии нужно вернуться к нейтралитету | 360°

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Паскаль Наджади заявил, что Швейцарии нужно вернуться к нейтралитету

Предприниматель Наджади: Швейцария должна иметь возможность организовать мирные переговоры

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Предприниматель из Швейцарии Паскаль Наджади в разговоре с РИА ФАН заявил, что страна должна оставаться нейтральной в вопросах геополитики, чтобы сохранить мир во всем мире.

По его словам, президент Швейцарии Игнацио Кассис разрушил нейтралитет страны, который сохранялся с 1815 года.

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«Мир должен победить войну любой ценой. Но это может произойти только в том случае, если два основных игрока, Америка и Россия, сядут за стол переговоров. Почему не в Женеве? Швейцария могла бы сыграть полезную посредническую роль. Увы, всего за семь месяцев федеральный советник Кассис сумел разрушить наш нейтралитет, который сохраняет мир с 1815 года», — сообщил Наджади.

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Он добавил, что Швейцарии необходимо срочно вернуться к нейтралитету, чтобы иметь возможность организовать мирные переговоры.

«Швейцарская конфедерация — это не ЕС, она не является членом ЕС, и для того, чтобы иметь возможность организовать мирные переговоры, сильным жестом мог бы стать отказ от санкций ЕС против России. Тогда мы снова станем надежным посредником для мира», — заключил предприниматель.

Швейцария

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