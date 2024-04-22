Мир 22 апреля 2024, 13:38 Швейцария до сих пор не разослала приглашения на конференцию по Украине МИД Швейцарии: приглашения на конференцию по Украине еще не отправлены Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Мирная конференция по Украине должна состояться в июне под Люцерном, но Швейцария до сих пор не отправила приглашения на мероприятия. Разослать их собираются в ближайшие дни, сообщило РИА «Новости».

О том, что приглашения еще не отправили, агентству заявили в министерстве иностранных дел страны в ответ на вопрос о том, будут ли приглашены к участию Россия и Белоруссия.

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Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о намерениях страны проанализировать заявления российской стороны по поводу мирной конференции в июне, чтобы принять решение о приглашении.

Мероприятие пройдет 15–16 июня недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее заявлял РИА «Новости», что Россия не будет участвовать в конференции в любом случае.

По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея этого саммита является неприемлемой, поскольку речь идет о продавливании нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы РФ.