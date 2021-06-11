Швейцария частично закроет воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена

Швейцария объявила о закрытии части воздушных границ в преддверии саммита лидеров России и США. Об этом заявили в швейцарском правительстве.

Федеральный совет (правительство — прим. ред.) Швейцарии 11 июня одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве из-за встречи президентов РФ и США, говорится в сообщении пресс-службы. Его процитировал ТАСС.

Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, на вилле Ла Гранж. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, международную повестку, борьбу с пандемией и региональные конфликты.

Байден на этой неделе уже начал свое европейское турне. В четверг, 10 июня, он во время выступления на американской базе в Великобритании заявил, что Россия и Штаты ответственны за стратегическую стабильность. По его словам, США не ищут конфликта с РФ. Однако Белый дом в случае необходимости ответит на «вредоносные действия» российского правительства.