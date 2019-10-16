Шведы потратили $2 млн на поиски российской подлодки. Она оказалась неисправным буйком

В 2014 году шведские военно-морские силы искали российскую подлодку, которая якобы издавала некие сигналы. Власти страны потратили на поисковую операцию, длившуюся несколько недель, более 20 миллионов крон (два миллиона евро), чтобы найти субмарину.

Оказалось, что сигнал на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя, пишет РИА «Новости».

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Определить настоящий источник смогла шведская подводная лодка, на которой был проведен анализ записей при помощи более современного оборудования.

Первые сообщения об «обнаружении сигнала с подлодки» появились 19 октября 2014 года. Контр-адмирал Андерс Гренстад заявил, что в Стокгольмском архипелаге «вероятно ведется иностранная подводная деятельность», причем в Швеции считали, что это может быть как небольшая субмарина противника, так и водолазы.

На следующий день было созвано экстренное заседание Комитета по вопросам обороны Риксдага. Было закрыто воздушное пространство над местом поиска. В Минобороны РФ в этот же день заявили, что там находится только подлодка Нидерландов.

Однако 23 октября 2014 года был опубликован проект бюджета Швеции, где сообщалось, что правительство страны прекращает любые контакты между шведскими ВС и Россией.