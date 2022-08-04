facebook_pixel
    04 августа 2022, 02:47

    Шведскому телеканалу пришлось извиняться за сюжет о счастливых жителях Херсона

    Шведский телеканал SVT извинился за сюжет о счастливых херсонцах после жалоб зрителей

    Александра Ломейко

    Шведский телеканал SVT выпустил сюжет, в котором показал плачущих от радости после получения российских паспортов жителей Херсона. Зрители обвинили его в пропаганде.

    Сюжет вышел в эфир еще 28 июля. Его героями стали херсонцы, которые радовались гражданству РФ и присягнули под звуки гимна на верность России. Аудитории материал не понравился, сообщил сайт Dagens Media.

    Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал.

    «Попахивает российской пропагандой», — заявили в обращениях, упрекнув SVT в нарушении журналистской этики.

    После нападок зрителей руководство телеканала извинилось и заявило, что должно было дать в сюжете «больше контекста». В SVT добавили, что воспользовались материалами, снятыми агентством Reuters. Его команда «могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных».

    В Херсонской области жителям, которые уже получили российские паспорта, стали оформлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС).