Шведскому телеканалу пришлось извиняться за сюжет о счастливых жителях Херсона

Шведский телеканал SVT выпустил сюжет, в котором показал плачущих от радости после получения российских паспортов жителей Херсона. Зрители обвинили его в пропаганде.

Сюжет вышел в эфир еще 28 июля. Его героями стали херсонцы, которые радовались гражданству РФ и присягнули под звуки гимна на верность России. Аудитории материал не понравился, сообщил сайт Dagens Media.

Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал.

«Попахивает российской пропагандой», — заявили в обращениях, упрекнув SVT в нарушении журналистской этики.

После нападок зрителей руководство телеканала извинилось и заявило, что должно было дать в сюжете «больше контекста». В SVT добавили, что воспользовались материалами, снятыми агентством Reuters. Его команда «могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных».

В Херсонской области жителям, которые уже получили российские паспорта, стали оформлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС).