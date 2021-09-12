Шведской паре не разрешили назвать ребенка в честь Владимира Путина

В Швеции молодые родители решили назвать ребенка в честь российского президента Владимира Путина. Но имя Владимир-Путин, как сообщили на местной радиостанции Sveriges Radio, в налоговой службе зарегистрировать отказались.

Пара намерена отстаивать свою идею и собирается подать в суд, чтобы им все-таки разрешили оригинально назвать ребенка. Отец малыша рассказал, что имя лидера России для него звучит крайне мужественно.

«Мы направили документы для регистрации имени в местную налоговую службу, но власти в официальном письме мне написали, что это имя — Путин, для шведов звучит оскорбительно», — сказал мужчина.

Потом родители произвели еще одну попытку настоять на своем, но им вновь отказали в налоговой. Решить вопрос теперь поможет только суд.

В России все большую популярность набирают редкие имена для младенцев. Часто родители обращаются к древнерусской культуре и называют детей Святогорами, Елисеями, Пелагеями.

В Подмосковье в прошлом году появились на свет также Мальвина, Себастьян, Сильва-Мария. Самыми частыми именами остаются София и Александр.