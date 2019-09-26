Шведского тренера осудили за домогательства к несовершеннолетней ученице

Имя тренера и вид спорта не раскрываются. 30-летний тренер начал переписываться с подопечной в октябре 2018 года. За полтора месяца зафиксировали около семи тысяч сообщений, в которых специалист писал, что хочет сделать массаж 14-летней девушке, и другие непристойные вещи. В своих сообщения он попросил никому не рассказывать о переписке, поскольку может лишиться работы.

Мужчина признался, что фантазировал о близости с девушкой. Он также рассказал, что поцеловал ученицу и однажды коснулся ее груди с сексуальным подтекстом. Однако обвинения в домогательствах он отрицает.

Мужчину признали виновным и приговорили к принудительному лечению. Также его обязали выплатить компенсацию 14-летней школьнице.