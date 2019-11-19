Шведское дело против Ассанжа закрыли за ненадобностью

По мнению Асафова, следствие против Ассанжа в Швеции было лишь предлогом для начала основных разбирательств в отношении него.

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«То самое обвинение Ассанжа в Швеции явилось поводом для осуществления с ним других следственных действий по основным обвинениям. Очевидно, что это было предлогом по созданию какой-то уголовно-правовой истории, чтобы достать его из посольства Эквадора в Лондоне и предъявить ему уже обвинения в настоящих преступлениях, в которых он, по мнению американцев, виновен. Это список действий, связанных с публикацией материалов», — объяснил политолог.

Прекращение следствия по делу Ассанжа в Швеции не удивило Асафова.

«Ассанж будет и дальше обвиняться в том, что он совершил, если, конечно, обстоятельства не поменяются и Дональд Трамп не примет участие в его судьбе», — заключил эксперт.