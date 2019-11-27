Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Российская компания «Газпром» получила отказ по своей апелляции, поданной в суд Швеции по спору с «Нафтогазом». Ее рассматривал Апелляционный суд округа Свеа.

«Газпром» подавал апелляцию на решение арбитражного суда, напомнило РИА «Новости». Вынесенный 27 ноября вердикт означает, что требованиям компании отказано.

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«Решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений», — подчеркнули в суде.

Обжаловать решение нельзя.

В декабре 2017 и феврале 2018 годов Стокгольмский арбитраж огласил решения по спорам, которые возникли у «Газпрома» и «Нафтогаза» насчет контрактов по поставке и транзиту газа. Российскую компанию обязали выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В марте 2018-го «Газпром» обжаловал решение, а позже потребовал его полной отмены.