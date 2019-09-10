Шведский профессор поддержал употребление человечины на кулинарном симпозиуме

«Девочка-каннибалка» пошла в новую школу. Обеспокоенные родители потребовали не пускать ее к другим детям Подробнее

С таким заявлением ученый выступил на научном кулинарном симпозиуме Gastro в шведской столице. Его аргумент стал центральной темой дискуссии. Так, участники мероприятия обсуждали вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. Они рассматривали существующие аргументы против каннибализма, и возможности их изменить со временем.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным <…> Я должен сказать <…> Я был бы готов хотя бы попробовать это», — заявил Содерлунд, отвечая на вопрос, готов ли он лично пробовать человеческую плоть.

Ученый также предложил рассмотреть альтернативные и более реальные варианты, например, поедание домашних животных и насекомых.

Между тем каннибализм потенциально опасен для здоровья. Аборигены Папуа—Новой Гвинеи практиковали его до 1960-х годов. Поедание мертвецов привело к распространению эпидемии «болезни куру», известной также как «смеющаяся смерть». Эту болезнь вызывал белок, содержащийся в пораженной ткани головного мозга человека, сообщила газета «Взгляд».