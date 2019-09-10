  • Шведский профессор поддержал употребление человечины на кулинарном симпозиуме

    10 сентября 2019, 12:08

    Ольга Чеснокова

    Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу каннибализма. Он уверен, что мясо человека, полученное из трупов, может спасти людей от последствий глобальных изменений климата, сообщил «Царьград» со ссылкой на New York Post.
    Шведский профессор поддержал употребление человечины на кулинарном симпозиуме

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    С таким заявлением ученый выступил на научном кулинарном симпозиуме Gastro в шведской столице. Его аргумент стал центральной темой дискуссии. Так, участники мероприятия обсуждали вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. Они рассматривали существующие аргументы против каннибализма, и возможности их изменить со временем.

    «Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным <…> Я должен сказать <…> Я был бы готов хотя бы попробовать это», — заявил Содерлунд, отвечая на вопрос, готов ли он лично пробовать человеческую плоть.

    Ученый также предложил рассмотреть альтернативные и более реальные варианты, например, поедание домашних животных и насекомых.

    Между тем каннибализм потенциально опасен для здоровья. Аборигены Папуа—Новой Гвинеи практиковали его до 1960-х годов. Поедание мертвецов привело к распространению эпидемии «болезни куру», известной также как «смеющаяся смерть». Эту болезнь вызывал белок, содержащийся в пораженной ткани головного мозга человека, сообщила газета «Взгляд».