На Западе выдумали «российскую угрозу» для мотивации постепенной интеграции Швеции с НАТО и США. Во всех сообщениях о якобы исходящей от РФ опасности есть только часть правды — о расколе шведского общества.

С таким заявлением выступил политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер. Его мнение опубликовал сайт Dagens arena.

Анализ недавних заявлений шведских политиков и их реальная позиция на международной арене дал Саландеру повод увидеть «длинную руку» Вашингтона в Северной Европе.

По мнению профессора, только информация о намерении расколоть шведское общество является правдивой и относится к якобы угрозе со стороны Москвы.

Швеция, напомнил Саландер, регулярно участвует в учениях НАТО в Балтийске. Американские морские пехотинцы обучают ополченцев в Готланде.

Старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон, напомнила «Газета.Ru», счел четким сигналом в адрес России совместные шведско-американские учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд. РФ он назвал единственной угрозой для королевства.