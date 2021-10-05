Шведский парламентарий заявил о необходимости вступления страны в НАТО

Депутат парламента Швеции Ларс Пюсс поднял вопрос о вступлении страны в НАТО. По его мнению, это поможет защитить Швецию от внешних и внутренних угроз, написал RT.

Политик указал на то, что Швеция сотрудничает с НАТО, однако не пользуется привилегиями, доступными членам альянса. Вступление в альянс позволит Швеции укрепить собственный оборонительный потенциал. Население Швеции также с каждым годом активнее поддерживает вступление страны в организацию, добавил Пюсс.