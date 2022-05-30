Шведский парламентарий Олссон усомнилась в том, что электроэнергия подорожала по вине РФ

Шведский парламентарий Лотта Олссон усомнилась в том, что цены на электроэнергию в стране выросли из-за конфликта на Украине. Об этом написал RT.

По словам политика, цены на электроэнергию выросли уже в начале зимы. При этом сейчас власти Швеции обвиняют в росте цен Россию, связывая его с началом конфликта.

«Согласно докладу исследовательского института Energiforsk, рост цен в значительной степени был обусловлен тем, что ядерная энергетика, гарантирующая стабильную выработку, стала играть меньшую роль в Швеции. Это стало результатом таких политических решений, как повышение налогов на энергию в 2015 году», — говорится в обращении Лотты Олссон к министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару.