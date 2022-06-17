Шведский парламентарий Форсселль поднял вопрос о поддержке вступления Украины в ЕС

Шведский парламентарий Йоар Форсселль поинтересовался у главы МИД Анн Линде, планирует ли правительство Швеции поддержать вступление Украины в Евросоюз. Об этом написал RT.

В своем обращении Форсселль отметил, что после подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление Украины в Евросоюз (президент Украины подписал ее в конце февраля) некоторые страны выступили против, а другие, наоборот, выразили готовность «тепло приветствовать Украину и позволить ей вступить в европейское сообщество». Парламентарий поинтересовался, планирует ли МИД Швеции и в целом правительство поддержать вступление Украины в союз, а также почему представители правительства Швеции до сих пор не нанесли визит в Киев, как это сделали главы нескольких влиятельных европейских стран (в частности, Германии и Франции).