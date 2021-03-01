Шведский депутат заявил, что КНР и РФ заинтересованы в «раздробленности» ЕС

По мнению шведского депутата Маркуса Вихеля, Китай и Россия якобы заинтересованы в раздробленности ЕС. С соответствующим обращением парламентарий обратился к главе МВД страны Микаэлю Дамбергу. Об этом сообщил RT.

«Сейчас мы видим, что Китай наращивает свою пропаганду против ЕС, в то время как Россия, по своему обыкновению, ведет масштабную дезинформационную кампанию», — обратил внимание депутат.

По его словам, и Пекин, и Москва считают, что раздробленность Евросоюза будет им на пользу. Он заметил, что в последнее время КНР и РФ расширили контакты друг с другом в военной сфере.

«Ставки как в киберпространстве, так и в обычном мире из-за военного присутствия в других странах возросли», — добавил Вихель.