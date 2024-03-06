Мир 06 марта 2024, 12:47 Шведский депутат Вихель поднял вопрос о противодействии «угрозам» России, Китая и Ирана

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Депутат парламента Швеции Маркус Вихель направил обращение министру иностранных дел страны Тобиасу Билльстрему. Он предложил рассмотреть вопрос об «угрозах, исходящих от авторитарных государств», сообщил RT.

В частности, в письме политика говорится об активности таких стран, как Россия, Китай и Иран.

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«Все они ведут направленную против Швеции разведывательную деятельность и так называемую деятельность, угрожающую безопасности страны», — заявил парламентарий.

Он спросил главу МИД, какие меры тот примет для объединения «близких» сил, например членов НАТО.