06 марта 2024, 12:47
Шведский депутат Вихель поднял вопрос о противодействии «угрозам» России, Китая и Ирана
Депутат парламента Швеции Маркус Вихель направил обращение министру иностранных дел страны Тобиасу Билльстрему. Он предложил рассмотреть вопрос об «угрозах, исходящих от авторитарных государств», сообщил RT.
В частности, в письме политика говорится об активности таких стран, как Россия, Китай и Иран.
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«Все они ведут направленную против Швеции разведывательную деятельность и так называемую деятельность, угрожающую безопасности страны», — заявил парламентарий.
Он спросил главу МИД, какие меры тот примет для объединения «близких» сил, например членов НАТО.
Швеция
Иран
Китай
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