Мир 16 февраля 2023, 16:51 Шведский депутат Петер Хультквист пожаловался на ослабление армии из-за помощи Украине

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Депутат Риксдага Петер Хультквист написал обращение к главе Минобороны Швеции Полу Йонсону из-за обеспокоенности снижением оборонного потенциала страны из-за помощи Украине. О этом сообщила Lenta.ru.

В своем письме депутат подчеркнул, что помощь Украине — это важное и правильное дело. Но необходимо также укрепить собственную армию, которая ослабла после того, как 50 боевых машин отправили союзнику. В связи с этим Петер Хультквист уточнил, как быстро их заменят и какие меры готовится предпринять Минобороны Швеции.

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«В постановлении Министерства обороны от 2020 года говорится, что и танк 122, и боевая машина 90 должны быть заменены постепенно и что этот процесс должен быть начат в период 2021–2025 годов. Что касается 50 CV90, которые сейчас поставляются в Украину, то явно страдает военный потенциал Швеции», — написал депутат.

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В ответ министр обороны заверил депутата, что машины своевременно заменят, и армия Швеции останется сильной и укрепленной.