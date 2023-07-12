Мир 12 июля 2023, 05:34 Шведский активист решил сжечь устав НАТО вместо Корана Aftonbladet: шведский активист предпочел сжечь устав НАТО вместо Корана Freepik

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Активист из шведского города Хельсингборга решил сжечь устав стран НАТО вместо Корана. Информацию об этом опубликовали в газете Aftonbladet.

В материале сказано, что 29-летний Лукас получил разрешение у правоохранительных органов на проведение манифеста с сожжением Корана. Однако перед перфомансом местный житель узнал новость о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в НАТО. Данный факт разозлил активиста, поэтому он поменял сценарий демонстрации.

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Уже 12 июля на акции протеста мужчина уничтожит устав НАТО. Изначально сожжение Корана было запланировано в целях замедления процедуры присоединения страны к альянсу.

Лукасу стали поступать звонки от недовольных граждан. В ответ на реакцию общественности активист извинился и отметил, что не хотел никого обижать.

«Если я чувствую, что для спасения чьей-то жизни я должен толкнуть кого-то третьего, я это сделаю. Но если бы был какой-то способ сделать это, никого не обидев, то вместо этого я выбрал бы его», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что присоединение Швеции к НАТО приведет к негативным последствиям. По его словам, Москва намерена принять определенные меры.