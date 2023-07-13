Мир 13 июля 2023, 02:50 Шведский активист демонстративно сжег устав НАТО вместо Корана Helsingborgs Dagblad: активист Лукас Юнгквист сжег в Швеции устав НАТО Freepik

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В Швеции прошла акция по сожжению устава НАТО. Ее устроил Лукас Юнгквист. Как сообщила местная газета Helsingborgs Dagblad, все прошло спокойно и без происшествий. Рядом дежурило множество полицейских, но их помощь не потребовалась.

Изначально ужчина подавал заявку в правоохранительные органы на разрешение сжечь «религиозный текст». Ожидалось, что это будет Коран. Так активист хотел «разозлить Турцию», чтобы та не не ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО.

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Однако на днях турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил дать шведам зеленый свет, и смысл акции потерялся. В связи с этим, Юнгквист решил выразить свой протест иначе — сжечь устав альянса.

На акцию он пришел к кепке с названием праворадикальной партии «Жесткий курс». Ее лидер, Расмус Палудан, уже неоднократно устраивал в стране акции с сожжением Корана.