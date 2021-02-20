Шведские ВВС разработали план на случай вторжения России в Финляндию

Заместитель командующего ВВС Швеции Андрес Перссон заявил, что Финляндия в случае войны с Россией станет потенциальной точкой для вторжения. Воздушный флот скандинавской страны не выдержит натиска российской авиации.

Как сообщило издание Defense News со ссылкой на Андреса Перссона, финские ВВС более уязвимы для потенциального противника. По этой причине шведский военачальник предлагает ВВС Финляндии закупить истребители четвертого поколения Gripen производства шведской компании Saab.

Заместитель командующего ВВС Швеции отметил, что в случае возможного конфликта российские самолеты будут заходить в воздушное пространство Финляндии и Швеции со стороны северо-востока. Он уверен, что Военно-воздушные силы Финляндии могут не выдержать такого натиска, в результате чего потребуется отступление.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заверил Перссон.

По данным международного еженедельника, Финляндия планирует купить истребители на общую сумму 12 миллиардов долларов. В тендере участвует не только шведская компания, но и несколько американских и европейских.